طالب خيون يشارك بمسرحية

2021/07/29 | 19:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمةيعمل المخرج طالب خيون، حاليا على إخراج مسرحية (المشترك لا يرد) عن نص بعنوان رجل برجل من تأليف برتولد برخت، وإعداد علي هاشم، للمشاركة بها في مهرجان العراق الوطني للمسرح بدورته الأولى التي تحمل اسم الفنان الراحل سامي عبد الحميد، والذي تنظمه نقابة الفنانين العراقيين بالاشتراك مع الهيأة العربية للمسرح، للمدة من 1 الى 8 آب المقبل، على مسارح النجاح وسميراميس ومسرح نقابة الفنانين.وأوضح خيون في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قصة المسرحية تتحدث عن تغيير الانسان الى سواه، عبر تفكيكه من انسان بريء واعادة تركيبه شريرا"، مبينا، أنه "أثناء العمل في إعادة تركيبه، يضرب على رأسه ويموت". وأضاف، أن "برخت قدم وصفا لاشتغاله على اعمال ملحمية، من خلال بوصلة تهدي المخرجين الى ما يطابق مجتمعاتهم على امتداد المعمورة"، منوها بأنه "اختار "مسرحية المشترك لا يرد؛ للمشاركة بها ضمن عروض مهرجان العراق الوطني للمسرح، لأن فيها نسقا جماليا وظفه المؤلف في سلخ الانسان عن واقعه".ولفت ، الى أنه "أخذ فكرة برخت في امكانية تغيير الانسان، وهو يخضع لمستجدات حياته، متقمصا نسق شخصية الانسان الحمال عندما يصبح الحمال تاجرا" مرجحا "أن هذا الانسان لن يبقى كما هو، بل يدخل في مرحلة جديدة ومختلفة عن حياته السابقة". يشار إلى أن المخرج طالب خيون عباس الزيدي، ولد في مدينة الشطرة بمحافظة ذي قار ، عام 1951، وحاصل على شهادة البكالوريوس في المسرح.

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