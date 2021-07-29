الإعلام والاتصالات تحدد نوعية الضيوف في لقاءات القنوات الفضائية

2021/07/29 | 19:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ حددت هيئة الإعلام والاتصالات، حددت نوعية الضيوف الذين تتم استضافتهم، وطبيعة المحاور المطروحة خلال اللقاءات في القنوات الفضائية.وبحسب وثيقة صادرة عن الهيئة، فقد اشترطت على القنوات الفضائية استضافة “ذوي الاختصاص والكفاءة العالية ومن لديه القدرة على تدارك المواقف المحرجة وعدم الوقوع في الاخطاء التي تؤدي الى تأزيم الوضع السياسي والامني وحتى الاجتماعي”.[…]

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