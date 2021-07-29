2021/07/29 | 19:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعتقلت الشرطة الاتحادية، الخميس، امرأة بتهمة التزوير، فضلا عن شخصين آخرين بسبب حيازتهما أسلحة غير مرخصة في العاصمة بغداد.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقى “المركز الخبري الوطني” نسخة منه، أنه “ألقت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة بغداد تطيح بامرأة متهمة بالتزوير المركز الخبري الوطني.

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