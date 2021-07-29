ممثلون عن المكونين العربي والتركماني يتظاهرون لعرض مطالبهم الانتخابية

2021/07/29 | 19:16 - المصدر: قناة التغيير

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نظم ممثلون عن المكونين العربي والتركماني في كركوك وقفة أمام مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المحافظة لعرض مطالبهم المتعلقة بوجود خروق في قرارات مجلس المفوضين.

ودعا ممثلو المكونين خلال الوقفة الرئاسات الثلاث والأمم المتحدة الى اتخاذ موقف تجاه ما عدوه خرقا مرتكبا من قبل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورئيسها، مؤكدين انهم سيتخذون مواقف أكثر حزما ومن بينها الاحتجاجات الشعبية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

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