الصحة تعلن وصول شحنة من لقاح استرازينيكا البريطاني

2021/07/29 | 19:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة وصول شحنات جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا والمنتجة من قبل شركة استرازينكا.

وأكدت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في بيان وصول شحنة من اللقاح البريطاني عن طريق مطار بغداد الدولي، مشيرة الى نقلها الى مخازن الشركة بعد إكمال إجراءات التخليص الجمركي، في حين كشف البيان عن بدء الشركة بتوزيع الشحنة على جميع منافذ الصرف في بغداد وعموم المحافظات.

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