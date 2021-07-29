المحمداوي يحذر من عملية فساد محتملة تتعلق بعقد استثمار مملحة البصرة

2021/07/29 | 19:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي وزير الصناعة من الاستمرار بعقد فاسد في استثمار مملحة البصرة.

وأشار المحمداوي في بيان الى وجود وثائق تتعلق بإجراء تغييرات إدارية في المناصب العليا في الشركة العامة للصناعات التعدينية بالتزامن مع عرض موضوع استثمار معمل مملحة البصرة والذي تحوم حوله شبهات الفساد، محذرا وزير الصناعة من الاستمرار بالعقد الاستثماري والمضي بسياسات خاطئة قد تؤدي الى المزيد من الضرر للاقتصاد الوطني وهدر في المال العام.

وحث النائب رئيس مجلس الوزراء الى التدخل بشكل مباشر لتجنيب العراق خسائر اقتصادية، مضيفا ان المؤشرات تؤكد ان معمل مملحة البصرة يحقق أرباح أكثر من إمكانيات المستثمر، في حين لفت المحمداوي الى ان طريقة التعاقد من خلال ما يسمى بـالنافذة الواحدة عن طريق دائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة ليس لها أساس قانوني وان الغرض منها هو التهرب من الإعلان والمنافسة والشفافية.

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