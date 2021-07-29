الشرطة الاتحادية تقبض على متهمين بالتزوير وحيازة الاسلحة

2021/07/29 | 19:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على امرأة بتهمة التزوير واثنين آخرين بحيازة أسلحة غير مرخصة ببغداد.

وقالت القيادة في بيان صحفي، ان “قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مكتب مكافحة إجرام المدائن والكرادة، ومفرزة من استخبارات الكرادة، ألقت القبض على إحدى المتهمات في منطقة العرصات وسط العاصمة بغداد ، المطلوبة وفق المادة ٢٩٨/٢٨٩ تزوير والصادرة بحقها مذكرة قبض من محكمة تحقيق المدائن” .

واضافت ان “إحدى سيطرات اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من خلال عمليات التفتيش الدقيقة للعجلات والأشخاص ، من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين في منطقة النواب ، وضبط بحوزتهم مسدس نوع سيزرت ، مخزن عتاد ، رمانة هجومية”.

واشارت القيادة الى انه “تم تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص والطلب اصولياً”.

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