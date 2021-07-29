2021/07/29 | 19:23 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء العراقية: خطط قصيرة ومتوسطة لرفع الإنتاج لـ(45) ألف ميغا واط يومياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/29 | 19:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء العراقية: خطط قصيرة ومتوسطة لرفع الإنتاج لـ(45) ألف ميغا واط يومياً) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء العراقية: خطط قصيرة ومتوسطة لرفع الإنتاج لـ(45) ألف ميغا واط يومياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).