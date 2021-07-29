حديث مطول لوزير الكهرباء حول العقود والربط الخليجي والانتاج

2021/07/29 | 19:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة لم تتسلم حتى الآن أي مبلغ ضمن مخصصاتها في الموازنة .

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