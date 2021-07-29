مجلس الخدمة الاتحادي يزف بشرى تعيينات جديدة لهذه الشريحة

2021/07/29 | 19:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس الخدمة الاتحادي، الخميس، عن صدور قرار تعيين 2100 من المجموعة الطبية خلال الايام القليلة المقبلة.

وذكر رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي للموقع الرسمي، اليوم (29 تموز 2021)، ان "التوظيف لسنة 2021 استهدف 3 فئات حسب قانون الموازنة المادة 12 وهم حملة الشهادات العليا والخريجون الثلاثة الأوائل على الكليات والأقسام وقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000".

واضاف، أن "حملة الشهادات العليا والثلاثة الأوائل على الكليات والاقسام سيكون توظيفهم من خلال حركة ملاك للدوائر، أما المشمولون بقانون رقم 6 فتم استحداث درجات وظيفية لهم في قانون الموازنة ومباشرة يتم توظيفهم".

واوضح، انه "تم توظيف 54 ألف شخص من ذوي المجموعة الطبية من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وكليات ومعاهد التمريض، في حين أن مجموعة ثانية بحدود 2100 شخص سيتم اصدار قرار التعيين لهم في الأيام المقبلة".

واشار الى ان "مجموعة العلوميين المشمولين بالتعديل الثالث من قانون رقم 6، لديهم نحو 7 آلاف و100 درجة، تم إنجاز بياناتهم بالتنسيق مع وزارة الصحة وخلال الأيام المقبلة سنطلق الاستمارة الخاصة بهم لتتم عملية التنافس في ما بينهم بالتفضيل"، مؤكدا أن "موضوعهم محسوم من ناحية درجاتهم والتخصيص المالي بالإضافة إلى أن عناوينهم موجودة على جميع مرافق الصحة في البلاد".

وبين التميمي أن "حملة الشهادات العليا والأوائل ليتم توظيفهم يجب ان تكون هناك حركة ملاك مصادقة، وهذه تستوجب معرفة طبيعة عمل الدرجة الوظيفية ونوعها، وتشمل الحاصلين على الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه ولكل درجة وظيفتها الخاصة وبيان ذلك يتم من قبل الدوائر الراغبة بتوظيف حاملي الشهادات والاوائل".

وأكد، أن "مؤسسات الدولة حتى الآن لم تزود المجلس بأي درجة، بل أن هناك بعض المؤسسات لم تصادق ملاكها"، مبينا أن "مجلس الخدمة توجه الى رئاسة الوزراء، فضلا عن التوجه الى المجلس الوزاري للتنمية البشرية من اجل اصدار قرار يلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بمصادقة ملاكاتهم بأسرع وقت".

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