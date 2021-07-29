2021/07/29 | 20:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يعود للعراق بعد زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية •••••••••• عاد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي والوفد الحكومي المرافق له، اليوم الخميس، إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يعود للعراق بعد زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعود للعراق بعد زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعود للعراق بعد زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).