2021/07/29 | 20:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل إعلام سعودية، الخميس، اللحظات الأولى لفتاة يمنية رضيعة، بعد إجرائها عملية معقدة لفصل توأمها "الطفيلي" في العاصمة السعودية، الرياض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فصل توأم "متطفل" في السعودية.. وفيديو للطفلة "عائشة" بعد العملية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فصل توأم "متطفل" في السعودية.. وفيديو للطفلة "عائشة" بعد العملية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).