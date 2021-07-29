رئيس الفلبين لرافضي اللقاح: ستموتون في أي وقت ولا أبالي

2021/07/29 | 20:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي تحذيرًا صارخًا لمن يرفض لقاحات كوفيد - 19، وجاءت تعليقاته في خطاب للبلد بثته قناة ABS-CBN الإخبارية.تأتي تعليقات دوتيرتي مع تباطؤ الوفيات بفيروس كورونا في البلاد وتصاعد معدلات الإصابة به.

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