راموس يرسل رسالة لفاران بعد رحيله عن ريال مدريد

2021/07/29 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بعث المدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان الجديد، رسالة خاصة إلى زميله السابق، الفرنسي رافاييل فاران، بعد رحيل الآخير عن ريال مدريد هذا الصيف.

وسيصل رافاييل فاران إلى إنجلترا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ثم بعد فترة الحجر الصحي سيخضع لفحصه الطبي ويوقع عقده مع مانشستر يونايتد حتى 30 يونيو 2025 بالإضافة لخيار التمديد لموسم آخر حتى 30 يونيو 2026.

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