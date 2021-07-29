الصين تحطم الرقم العالمي في التتابع أربع مرات 200 م حرة سيدات

2021/07/29 | 20:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ حطمت الصين اليوم الخميس الرقم العالمي في التتابع أربع مرات 200 م حرة للسيدات ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.ونجحت الصين بإحراز ذهبية التتابع أربع مرات 200 م حرة بعد منافسة شديدة مع أميركا الثانية وأستراليا الثالثة وصاحبة البرونزية.وتمكنت الصين من تسجيل رقم وقدره 7.40.33 دقائق متجاوزة الرقم السابق الذي كان بحوزة أستراليا.وكان فوز الصين صعباً بالذهب للغاية إذ جاء بفارق 40 بالمئة من الثانية عن الولايات المتحدة و96 بالمئة من الثانية عن أستراليا، علمًا أن الفرق الثلاث حطّمت الرقم العالمي السابق باسم أستراليا (7:41.50 د) المسجل في غوانغجو في 2019.ومثّل الفريق الصيني جونجوانيانغ وموهان تانغ وبينغجي لي ويوفي تشانغ التي أحرزت الخميس أيضًا ذهبية 200 م فراشة./انتهى9

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