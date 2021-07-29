صور: استقبال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مطار بغداد

2021/07/29 | 20:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى العاصمة بغداد، قادماً من واشنطن، بعد الزيارة التي أجراها إلى الولايات المتحدة، لعقد مفاوضات الجولة الرابعة والنهائية من الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

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وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقى "ناس" نسخة منه، (29 تموز 2021)، أنه "عاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد الحكومي المرافق له، اليوم الخميس، إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية استمرت عدة أيام".

وأضاف، "وكان في استقباله لدى عودته، عدد من الوزراء، ورؤساء الهيئات، وممثلي الفعاليات الاجتماعية".

وتابع، "ووصف رئيس الوزراء الزيارة بأنها تكللت بإنجاز التنظيم، وإرساء قواعد العلاقة والشراكة الدائمية مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف المجالات وأهمها الأمن، والاقتصاد، والصحة، والتعليم، والثقافة، والطاقة ، والبيئة ، والاستثمار وبقية منافذ التعاون الثنائي البنّاء".

وأكد الكاظمي وفق البيان، "ما تم الاتفاق بشأنه بعدم تواجد أي قوات قتالية للولايات المتحدة في العراق في 31 كانون الأول 2021".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن "العراق ماضٍ في سعيه من أجل توفير الفرص الكريمة لأبناء شعبنا، وإيجاد بدايات جديدة لكل ما يساهم في خدمة المواطنين".

وأعرب عن شكره وتقديره للقوى السياسية الوطنية العراقية؛ لمساندتها جهود الحكومة في المفاوضات، وتأييدها لما تم التوصل له من مخرجات، وفق البيان.

وبيّن الكاظمي، "اعتزاز العراق حكومة وشعباً بما تحقّق لصالح حفظ الإرث الرافديني باستعادة 17 ألف قطعة أثرية، تم استلامها من الولايات المتحدة الأمريكية، وعادت مع الوفد على متن الطائرة نفسها".

وأشار البيان إلى أنه "جدّد رئيس مجلس الوزراء تأكيد ثقته بمساهمة شعبنا العراقي الحبيب في انتخابات العاشر من تشرين الأول 2021، مبيناً أن المقاطعة لن تخدم أحداً وأن لدينا عملاً جدياً من أجل إجراء الانتخابات".

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