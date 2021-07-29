2021/07/29 | 20:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط ١١ حاوية معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهياة في بيان صحفي، “ضبطت مفارزنا في منفذ ميناء أم قصر الشمالي أحد عشرة حاوية معدة للتهريب بعد استحصال موافقة الجهات القضائية بذلك”.

واضافت الهياة انه “من خلال الكشف عن محتويات الحاويات المضبوطة تبين وجود سيارات دون الموديل مخبأة ومعدة للتهريب اضافة الى وجود منظومة اتصالات وأجهزة اتصالات ضخمة مخفية ومواد كيمائية سائله خطره مزدوجة الاستعمال ومسحوق غسيل تايت منتهي الصلاحية وأثاث ومواد مستعملة ممنوعة من الاستيراد بالإضافة إلى مادة بخور منتهي صلاحية”.

و اكدت انه “تعد هذه العملية ضربه قاسمة ورادعة لضبط أي عملية تهريب يظن أصحابها لا تكتشف من قبل كوادرنا في المنافذ الحدودية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط ١١ حاوية معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط ١١ حاوية معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).