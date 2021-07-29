رئيس البرلمان: مستشفى جامعة الموصل سيُفتتح قريباً

2021/07/29 | 20:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، خلال زيارته جامعة الموصل، ان مستشفى الجامعة سيُفتتح قريباً بعد التنسيق بين وزارة الصحة والتعليم العالي.

وقال مكتب اعلام رئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه ، اليوم الخميس، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال زيارته جامعة الموصل، قال ان مستشفى الجامعة سيُفتتح قريباً بعد التنسيق بين وزارة الصحة والتعليم العالي”.

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