مركز حقوقي: الكعبي يقوض استقلال مفوضية حقوق الانسان

2021/07/29 | 20:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتاب الكعبي يقوض تماما استقلالية المفوضية وقد يطيح بعضويتها في المؤسسة الدولية.

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