الكاظمي يعود للعراق ويوجز زيارته لواشنطن

2021/07/29 | 20:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، عودة الأخير إلى العراق بعد اختتام زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، فيما أشار إلى انها تكللت بإنجاز التنظيم، وإرساء قواعد العلاقة والشراكة الدائمية في مختلف المجالات.

وقال المكتب في بيان اليوم، (29 تموز 2021)، ان "الكاظمي والوفد الحكومي المرافق له، عادوا إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية استمرت عدة أيام".

وأضاف البيان، انه "وكان في استقباله لدى عودته عدد من الوزراء، ورؤساء الهيئات، وممثلي الفعاليات الاجتماعية".

ووصف الكاظمي الزيارة بأنها "تكللت بإنجاز التنظيم، وإرساء قواعد العلاقة والشراكة الدائمية مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف المجالات وأهمها الأمن، والاقتصاد، والصحة، والتعليم، والثقافة، والطاقة، والبيئة، والاستثمار وبقية منافذ التعاون الثنائي البناء"، وفقا للبيان.

وأكد الكاظمي: "ما تم الاتفاق بشأنه بعدم تواجد أي قوات قتالية للولايات المتحدة في العراق في 31 كانون الأول 2021".

وأضاف رئيس الوزراء، أن "العراق ماض في سعيه من أجل توفير الفرص الكريمة لأبناء شعبنا، وإيجاد بدايات جديدة لكل ما يساهم في خدمة المواطنين".

وتابع البيان، ان الكاظمي "أعرب عن شكره وتقديره للقوى السياسية الوطنية العراقية؛ لمساندتها جهود الحكومة في المفاوضات، وتأييدها لما تم التوصل له من مخرجات".

وزاد البيان، ان "الكاظمي بين اعتزاز العراق حكومة وشعبا بما تحقق لصالح حفظ الإرث الرافديني باستعادة 17 ألف قطعة أثرية، تم استلامها من الولايات المتحدة الأميركية، وعادت مع الوفد على متن الطائرة نفسها".

وأكمل، ان "رئيس الوزراء جدد تأكيد ثقته بمساهمة شعبنا العراقي الحبيب في انتخابات العاشر من تشرين الأول 2021"، مبينا أن "المقاطعة لن تخدم أحدا وأن لدينا عملا جديا من أجل إجراء الانتخابات."

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