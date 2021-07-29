كسر جدار الصمت ( 2 – 2)! - غريب عوض

2021/07/29 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غريب_عوض بقلم: Cinzia Sciutoترجمة: غريب عوضإن إضفاء الطابع الجوهري والتجانس والتوحيد هي الاستراتيجية النموذجية للأصوليين.



يجب ألا نلعب لعبتهم من خلال تعزيز صورة الإسلام الموحد.



من المفهوم أن قدرة المرء على التمييز، وتحديد التباين، تكون أكبر عندما يتعلق الأمر بالظواهر المألوفة.



ومن المفهوم أيضاً أنهُ كُلما كانت الظاهِرة بعيدة من الناحية الثقافية والجغرافية، كلما أصبحت أكثر ضبابية.



لكن كِلاهُ ......





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