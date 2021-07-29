هل اخطأ الحداد؟ - محمد مهاجر

2021/07/29 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_مهاجر هل اخطأ الحداد-حرفة الحدادة هي من أقدم الحرف في التاريخ ومع ذلك لم تتطور كثيرا.



وبالمقابل استطاعت المجتمعات الحديثة ان تطور الصناعات المعدنية بشكل مختلف حتى أصبحت هي الركيزة الأساسية في مجالات الصناعة والزراعة والبناء وغيرها.



والحداد تقليديا يحصل على معرفته عن طريق التجربة, وفى البدء يجد مساندة من معلمه.



فهو يسخن الحديد او غيره من المعادن ثم يبدا في الطرق والتشكيل.



والذين يحصلون على شهادات ......





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