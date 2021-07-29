بحوزته كنز لا يقدر بثمن.. الكاظمي يعود الى بغداد بعد زيارة رسمية لواشنطن (صور)

2021/07/29 | 20:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي

والوفد الحكومي المرافق له، اليوم

الخميس، إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارة

رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية

استمرت عدة أيام، وبحوزته 17 ألف قطعة

أثرية.

وكان في اس

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