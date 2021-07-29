MEMO: إلقاء اللوم على “النهضة” مضلل ولن يحل الأزمة ⁨

2021/07/29 | 20:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودولينشر موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني تقريرا تحدث فيه عن تبعات قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد بتعليق عمل البرلمان وتأثيره على المشهد السياسي للبلاد.وقال الموقع، في تقريره إن الرئيس التونسي قيس سعيّد فاجأ الجميع، في الداخل والخارج، بإعلانه يوم الأحد تعليق عمل البرلمان وإلغاء حصانة النواب وإقالة رئيس الوزراء والاضطلاع بدور “رقابي” …

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