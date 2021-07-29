2021/07/29 | 20:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عن برنامج يطرح جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وهي واحدة من أولى الدول في العالم التي تتخذ مثل هذه الخطوة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تراجع في المناعة ضد كورونا.. إسرائيل تطرح جرعة ثالثة من اللقاح لمن فوق الستين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تراجع في المناعة ضد كورونا.. إسرائيل تطرح جرعة ثالثة من اللقاح لمن فوق الستين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).