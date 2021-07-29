انخفاض طفيف للدولار في العراق

2021/07/29 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

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شهدت أسعار الدولار، اليوم الاثنين، انخفاضا بسعر الصرف امام الدينار عند إغلاق بورصة العراق.

وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم) ان اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع148250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147250دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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