صحة الكرخ تحدد مواعيد توفر لقاحي استرازينيكا وفايزر

2021/07/29 | 20:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعحددت دائرة صحة الكرخ ، اليوم الخميس ، مواعيد توفر لقاحي استرازينيكا وفايزر المضادين لفيروس كورونا.وقال مدير عام دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي على صفحته بموقع فيس بوك وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) "يتوفر لقاح استرازنيكا يوم غد الجمعة والأيام التي تليه في كافة المنافذ التلقيحية في دائرة صحة بغداد الكرخ".تابع "وفي الأيام الأولى من الأسبوع القادم سيتوفر لقاح فايزر إن شاء الله".

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