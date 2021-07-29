2021/07/29 | 20:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، عن مساع لاقتناء منظومة اتصالات عالمية من التحالف الدولي.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الدعم الذي يسلم من قبل التحالف الدولي يأتي ضمن برنامج بناء القدرات العسكرية للقوات المقاتلة وهذه شُمل بها جهاز مكافحة الارهاب وقطعات الجيش العراقي وكذلك قطعات قيادة حرس الحدود”، لافتا الى أن “الدعم يشمل المعدات العسكرية والعجلات، اضافة الى الاسلحة وفي الفترة الاخيرة تم تسليم اعداد كبيرة من الاعتدة الخفيفة والمتوسطة وكذلك اعتدة المدفعية والهاونات”.

وأضاف، أنه “تم تسلم عدد كبير من اجهزة الاتصالات في الوقت الحالي وهنالك مساع الى اقتناء منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات والحاسبات، منظومة السي فور اي”، مبينا أن “هذه منظومة عالمية ونسعى الى اقتنائها حتى تكون لدينا قيادة وسيطرة متكاملة لكل المقرات والاجهزة الامنية والقيادات ضمن قيادة العمليات المشتركة “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تكشف عن مساع لاقتناء منظومة اتصالات عالمية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تكشف عن مساع لاقتناء منظومة اتصالات عالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).