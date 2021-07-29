2021/07/29 | 20:53 - المصدر: بي بي سي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل أثمرت سياسة النفس الطويل الإيرانية بخروج القوات الأمريكية من العراق؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع بي بي سي الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/29 | 20:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع بي بي سي.

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