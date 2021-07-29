خطر معقمات على عيون الأطفال.. تحذير ونصائح للمواجهة

2021/07/29 | 20:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التأخر في علاج مثل هذه الإصابات قد تكون له عواقب وخيمة على الأطفال.

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