جورج فلويد - سميح مسعود

2021/07/29 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سميح_مسعود جورج فلويد(*)أراكَ عَنْ بُعْدٍ تلفعُكَ السَّماءْفمَنْ تُرى يُصدِّقُنيأنّني أراكْ؟أيْنَما كُنْتَ آتي إلَيْكْ أرْفَعُ القَوافِي مجْدولَةً بصليبٍ مِنْمدينَةِ المسيحْمِنْ بَلَدي الجَريحْتهبُّ فيهِ ريحُ المَوْتِ في كُلّ مَساءْها أنَا أراكَ فِيالقُدْسِ تُصلّيتُضيءُ شمعَةً في بيْتِالأنْبياءْأنتَ أَخيوشْمًا أًشُدُّ إلَيْه حُرُوفي< ......





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