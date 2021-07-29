مصطفى الفقي.. المزيد من خطاب الاستلاب في ملف السد - حاتم الجوهرى

2021/07/29 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حاتم_الجوهرى في مقال له مؤخرا بعنوان: "السد العالى وسد إثيوبيا ..



مقارنة تاريخية"، نشر بتاريخ 27/7/2021 في جريدة الأهرام، حاول د.مصطفى الفقي أن يُجري مقارنة بين "السد العالي" المصري والسد الأثيوبي المسمى "سد النهضة"، مدعيا أنه ينتصر للموقف المصري ويبحث في حلول له.لكن حقيقة كان مصطفى الفقي يخوض بأقدامه الواسعة وينتظم في صف تيار "الاستلاب للآخر"، والسعى للترويج لهذا الاتجاه في سياسات مصر الخارجية، وهو التيار ......





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