الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت يشارك دروس القيادة التي تعلمها أثناء جائحة كورونا

2021/07/29 | 21:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال سلسلة البث المباشر لـCNN Business "المستقبل المنظور" شارك الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا نادالا، ما تعلمه من دروس بسبب الجائحة.

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