الصحة العالمية تكشف عن موجة رابعة لكورونا في الشرق الأوسط

2021/07/29 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن مدير المكتب الإقليمي للمنظمة أحمد المنظري، إن معظم المصابين الذين ينقلون إلى المستشفيات غير مطعمين، ونحن نرى الآن الموجة الرابعة من كوفيد-19 في المنطقة.

وأشار إلى أن "دلتا" كورونا تم رصدها في 15 دولة من 22 تدخل ضمن منطقة اختصاص المكتب، وأنها تتسبب بارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في المنطقة.

وحسب الصحة العالمية، فإن عدد الإصابات في المنطقة ارتفع في الشهر الأخير بنسبة 55% مقارنة بالشهر السابق، وعدد الوفيات ارتفع بنسبة 15%.

وتشير المنظمة إلى نقص أسطوانات الأوكسجين والأسرّة في غرف العناية المركزة في مختلف بلدان المنطقة.

وقالت منظمة الصحة إن النسخة "دلتا" تتحول إلى النسخة المهيمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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