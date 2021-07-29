السامرائي يعزي برحيل الصحفي إسماعيل زاير

2021/07/29 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عزى القيادي في تحالف عزم النائب، مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم الخميس، برحيل رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد الصحفي، إسماعيل زاير.

وقال السامرائي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تلقيت بأسى عميق رحيل الصحفي القدير إسماعيل زاير رئيس تحرير صحيفة الصباح الجديد".

واضاف: "لقد جمعتني بالراحل صداقة وعلاقة عمل طويلة، وكان بحق صحفياً قديراً ومثقفاً كبيراً"، مقدما عزائه "لولده الصديق ظافر، ولأفراد أسرته الكريمة، وللأسرة الصحفية عموماً".

وتوفي رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد، إسماعيل زاير، فجر اليوم الخميس بعد معاناة كبيرة مع المرض.وكان الراحل من مؤسسي شبكة الإعلام العراقي عام 2003، وعمل على تأسيس منظمات صحفية ومراكز دراسات، وساهم في إقامة ورش عمل صحفية، وشارك في وضع مواثيق شرف مهنية.

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