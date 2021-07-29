الحشد الشعبي ينفذ عمليات تمشيط بحثا عن أوكار داعش ضمن ريف خانقين ونفط خانه شمال شرق بعقوبة

2021/07/29 | 21:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / نفذت قوات قتالية من الحشد الشعبي عمليات تمشيط واسعة في حوض ريف خانقين شمال شرق بعقوبة .مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان مفارز قتالية من الحشد الشعبي نفذت عمليات تمشيط للمناطق المحيطة بريف خانقين وعمق تلال نفط خانه شمال شرق بعقوبة بحثا عن مضافات واوكار لداعش على خلفية احباط محاولة تسلل لعناصر التنظيم يوم امس .واضاف ان الوضع الامني في قواطع الحشد الشعبي مسيطر عليها .واحبطت قوات الحشد الشعبي يوم امس محاولتي تسلل لعناصر داعش في ريف خانقين وحوض نفط خانه ./انتهى

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