الخنجر والنجيفي يتهمان الحلبوسي بالوقوف وراء تغييرات مفوضية نينوى

2021/07/29 | 21:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني الخنجر والنجيفي يلمحان لوقوف الحلبوسي وراء تغييرات مفوضية نينوى استنكر تحالف عزم، بزعامة خميس الخنجر وحزب للعراق متحدون بزعامة أسامة النجيفي، يوم الخميس، التغييرات التي حدثت في مكتب مفوضية انتخابات […]

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