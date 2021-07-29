2021/07/29 | 21:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشف محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الخميس، عن مصير درجات الحذف والاستحداث الموجودة في دوائر المحافظة.وقال الجبوري، للوكالة الرسمية تابعها ” المركز الخبري الوطني”، إن “المحافظة رفعت درجات الحذف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجبوري يكشف مصير درجات الحذف والاستحداث في داوئر محافظة نينوى المركز الخبري الوطني.

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