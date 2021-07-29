تسجيل 54 حالة شفاء بكورونا في خورماتو

2021/07/29 | 21:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة خورماتو في خورماتو اليوم الخميس، عن ارتفاع حالات الشفاء من الإصابة بفايروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 32 حالة إصابة جديدة.

وكشف الدكتور فوزي زنكنة، مدير المستشفى الجمهوري التابع لدائرة صحة خورماتو عن خروج 54 حالة، الخميس، من المصابين بالفايروس من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أنه تم تسجيل 32 حالة جديدة، جميعهم من أهالي خورماتو وأطرافها، لافتا إلى وفاة مواطن صباح هذا اليوم داخل المحجر الصحي في القضاء.

ونوه زنكنة إلى أن الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التقصي التي اتخذتها الدولة تهدف إلى تقليل نسبة الإصابات اليومية، واستيعاب الحالات بالمستشفيات وتوفير الملاكات الطبية المتخصصة اللازمة لمتابعتهم.

PUKmedia / عمر اواره

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