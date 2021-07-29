العراق يسجل 13259 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة وفاة خلال 24 ساعة

2021/07/29 | 21:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استمرت دولة العراق في تسجيل إصابات يومية بكورونا، الخميس، فوق حاجز الـ13 ألف حالة.وأعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان صادر، اليوم، أنها رصدت 13259 إصابة جديدة بكورونا، فضلاً عن 49 حالة وفاة .وأوضحت الوزارة، أن إجمالي عدد الإصابات في …

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