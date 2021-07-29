المنافذ الحدودية تضبط (11) حاوية معدة للتهريب

2021/07/29 | 21:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط 11 حاوية معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.وقالت الهيأة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تنفيذا لتوجيهات […]

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