2021/07/29 | 22:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني طالب الاتحاد الاوروبي، يوم الخميس، العراق بتوضيح موقفه من تسلل رعاياه الى دولة ليتوانيا عبر الهجرة غير الشرعية، مؤكدا انه يعتمد على دعم بغداد في هذا الامر.وقال مفوض الاتحاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أوروبا تطالب العراق بتوضيح حول “إطلاق” مسار للهجرة غير الشرعية المركز الخبري الوطني.

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