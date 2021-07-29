2021/07/29 | 22:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشمل أعراض نوبة القلب عادة ألما شديدا

في الصدر وصعوبة في التنفس وحتى الشعور

بالمرض.

ولكن، قد تكون أيضا عرضة لخطر الإصابة

باحتشاء عضلة القلب القاتل وأمراض

القلب إذا ظهرت عليك بعض العلامات

المنذرة على

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