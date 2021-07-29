2021/07/29 | 22:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلص تحقيق مستقل في مقتل الصحفية دافني كاروانا غاليزيا إلى أن الدولة المالطية يجب أن تتحمل المسؤولية، بعد أن "خلقت جوًا من الإفلات من العقاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحقيق مستقل: دولة مالطا يجب أن تتحمل مسؤولية اغتيال الصحفية كاروانا غاليزيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحقيق مستقل: دولة مالطا يجب أن تتحمل مسؤولية اغتيال الصحفية كاروانا غاليزيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).