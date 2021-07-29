واتساب يُطلق ميزة تخلص المستخدم من ازعاج رسائل المجموعات الكثيرة

2021/07/29 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الخميس، اطلاق تطبيق واتساب للتراسل الفوري بشكل رسمي، ميزة جديدة تخلص المستخدم من ازعاج رسائل المجموعات الكثيرة.

وقال المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الميزة الجديدة ستمكن المستخدم من نقل المحادثات الشخصية ومحادثات المجموعات الى الارشيف، حيث انها ستبقى في الارشيف حتى بعد وصول رسائل جديدة".

وأضاف ان "هذه الميزة ستخلص المستخدم من ازعاج رسائل المجموعات الكثيرة والرسائل الشخصية غير المرغوبة، التي ستظهر امامه حتى لو قام بتفعيل ميزة الكتم فيها كما كان يحدث سابقا".

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