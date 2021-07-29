الاتحاد الأوربي يطالب العراق بتوضيح دوره في وصول مهاجرين مخالفين إلى ليتوانيا

2021/07/29 | 22:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ طالب مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية جوزيب بوريل العراق بتبرير سبب استخدام مطار بغداد لنقل مهاجرين إلى بيلاروس التي يتسلل منها مهاجرون لا شرعيون إلى ليتوانيا.وتحدث بوريل الثلاثاء الماضي مع وزير الخارجية فؤاد حسين "حول طريقة التعامل مع العدد المتزايد من المواطنين العراقيين الذين يعبرون إلى ليتوانيا بشكل غير قانوني من بيلاروس".وكتب في تغريدة: "هذه مسألة تهم دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي والتكتل بكامله...نحن نعتمد على دعم العراق".وقال بوريل في مقابلة نشرتها الخميس صحيفة "إل باييس" الإسبانية: "تم إطلاق مسار لنقل المهاجرين العراقيين بالطائرات من بغداد إلى مينسك، ثم بالحافلة إلى الحدود الليتوانية التي يعبرونها بشكل غير قانوني.هذا هو رد بيلاروس على العقوبات".وأضاف: "للأسف، يتم من جديد استخدام المهاجرين سلاحا".وأشار أدالبرت يانز الناطق باسم بوريل إلى أن غالبية المهاجرين الذين تمّت مرافقتهم إلى ليتوانيا، هم عراقيون ولن يمنحوا حق اللجوء.وسجلت ليتوانيا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي منذ بداية السنة الحالية وصول 2700 مهاجر جدد./انتهى9

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