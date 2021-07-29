الله والقلق - سعود سالم

2021/07/29 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٥-;-٨-;- - الله ومصدر القلقكما لاحظ شوبنهاور ، فإن أي فيلسوف ألماني، بعد كانط، يتم التعامل معه وفقًا لوضعه ووفقا للمكان الذي يشغله بخصوص قبول أو رفض القطيعة التي أسسها "نقد العقل الخالص" بين "ما يظهر" le phénomène أي الظاهرة - وما هو في حد ذاته en soi.



يحتفظ شوبنهاور نفسه، وفيما بعد نيتشه، بهذه الحدود ويزيدونها تعقيدا في إضافة تعارضات وتناقضات جديدة، مثل التناقض ......





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