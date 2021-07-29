هل تجري مفاوضات سرية بين النظام المغربي ، وبين الدولة الاسبانية ؟ - سعيد الوجاني

2021/07/29 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني أفادت العديد من المواقع الإعلامية الاسبانية ( El Mundo/ El Pais / El Espagnol ) ، ومواقع مغربية ناقلة عنها ، أخبارا ترُوج حول محادثات سرية ، تجري بين النظام المغربي ، وبين الدولة الاسبانية ، لرأب الصدع الذي أصاب العلاقات التقليدية / الانتهازية ، بين النظام المغربي ، وبين الحكومة الاسبانية بخصوص الملفات العالقة المثير للاختلاف ..



وزادت هذه المواقع ، انّ الدولة الاسبانية مستعدة لمراجعة كل القضايا ......





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