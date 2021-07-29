تفاعل واسع مع كليب نجوى كرم الجديد ’مغرومة 2’ (فيديو)

2021/07/29 | 22:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تفاعلت الأوساط الشعبية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، مع ’كليب’ الفنانة اللبنانية نجوى كرم، الجديد "مغرومة 2".

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ونشرت منصة "روتانا" في يوتيوب كليب الفنانة نجوى كرم الجديد، من كلمات وألحان نبيل الخوري، وتوزيع داني الحلو.

وحصد كليب الفنانة بعد ساعتين من نشره على يوتيوب على نحو 42 ألف مشاهدة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تصدر هاشتاك #نجوي_كرم_مغرومه_٢، تريند عدة بلدان، حيث تفاعل الآلاف مع الهاشتاك، وتداولوا أجزاءً من الكليب الجديد.

كما روجت نجوى، بشكل مكثف قبل إطلاق الفيديو الجديد.

من كل قلبي بقدملكن كليب أغنيتي الجديدة "مغرومة ٢"بتمنّى ينال إعجابكنبحبكن كتير ️#نجوى_كرم_مغرومة_٢https://t.co/QlSUgcbk3v@RotanaMusic pic.twitter.com/FJYBq4oxi3

— Najwa Karam (@najwakaram) July 29, 2021

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