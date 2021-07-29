إسرائيل تقدم جرعة ثالثة من لقاح فايزر

2021/07/29 | 22:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، أن بلاده تعتزم تقديم جرعة ثالثة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، والذين تم تطعيمهم بالفعل.

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